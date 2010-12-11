Настроить сервер

Знаю, что не нужно изобретать велосипед, поэтому прошу специалистов помочь. Гугл дает много разных решений для удаленного мониторинга и рисования схемы сети при провайдеринге, но нужно выбрать оптимальное (одно либо несколько). Крутиться это должно ...