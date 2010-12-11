Настроить сервер

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Закрыт12 заявок302 просмотра

Нужно настроить сервер (Apache, PHP, MySQL)

Установить ISPmanager, Nginx, восстановить сайты

ApacheMySQLNginxPHPISPmanager
14 лет назад
akarpov
Карпов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад