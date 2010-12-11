Установить и настроить систему мониторинга сети

Знаю, что не нужно изобретать велосипед, поэтому прошу специалистов помочь.

Гугл дает много разных решений для удаленного мониторинга и рисования схемы сети при провайдеринге, но нужно выбрать оптимальное (одно либо несколько). Крутиться это должно на линуксе, видимо на выделенном железе, но не очень дорогом.

Нужно просто помочь нашему админу, поскольку ему не хватает на все рук, поэтому работать нужно совместно, (под его началом).

Чем можно графически нарисовать топологию сети? Как на этой картинке делать следующее:

Отслеживать состояние узлов сети и связей

Отслеживать состояние служб серверов

Отслеживать состояние загруженности портов активного оборудования (SNMP)

Находить "узкие места" сети

Отслеживать попытки сканирования сети

Отслеживать "несанкционированные" роутеры, "чужие" айпишники и т.д.

Контролировать возникновение и фиксировать источники флуда и широковещательных штормов.

Ко всему этому хочется иметь удаленный доступ, чтобы админ и сотрудники тех поддержки могли видеть через интернет

Убежден, что таких систем куча. Просто помогите выбрать и настроить. GNU GPL приветствуется.