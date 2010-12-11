Нужна помощь по настройке сервера (VDS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок270 просмотров

Ищу специалиста, хорошо знающего администрирование, настройка, оптимизация серверов.

На данный момент необходимо провести оптимизацию сервера (настроки)

Установить и настроить некоторые модули к примеру: Zend, eaccelerator

Также проконсультировать с текущими ошибками, которые возникли при переносе некоторых сайтов на виртуальный сервер.

Проконсультировать по защитe сервера от атак, взломов и ddos

Все работы будут в режиме консультации - т.е. всю работу я буду выполнять сам, Вы только консультировать как и что сделать...

14 лет назад
yura555
Yura 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров