Есть локальный Linux сервер и удаленный WinXP компьютер за NATом с доступом к нему извне на RDP по псевдо-реальному адресу (посредством port-mapping пограничного роутера). Требуется поднять любой VPN между ними (желательно ...
Нужна помощь по настройке сервера (VDS)
Ищу специалиста, хорошо знающего администрирование, настройка, оптимизация серверов.
На данный момент необходимо провести оптимизацию сервера (настроки)
Установить и настроить некоторые модули к примеру: Zend, eaccelerator
Также проконсультировать с текущими ошибками, которые возникли при переносе некоторых сайтов на виртуальный сервер.
Проконсультировать по защитe сервера от атак, взломов и ddos
Все работы будут в режиме консультации - т.е. всю работу я буду выполнять сам, Вы только консультировать как и что сделать...
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