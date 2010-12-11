Нужна помощь по настройке сервера (VDS)

Ищу специалиста, хорошо знающего администрирование, настройка, оптимизация серверов.

На данный момент необходимо провести оптимизацию сервера (настроки)

Установить и настроить некоторые модули к примеру: Zend, eaccelerator

Также проконсультировать с текущими ошибками, которые возникли при переносе некоторых сайтов на виртуальный сервер.

Проконсультировать по защитe сервера от атак, взломов и ddos

Все работы будут в режиме консультации - т.е. всю работу я буду выполнять сам, Вы только консультировать как и что сделать...