Задача

Нужно файлик TS (h.264) (длительность примерно 1 час) отправить на вовзу и что бы он там циклично крутился, а с вовзы его по rtmp должен забирвать любой плеер.

Со второй часью проблем нет. Нужно организовать цикличное вещания файла.