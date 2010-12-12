Организовать цикличное вещания файла

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Задача

Нужно файлик TS (h.264) (длительность примерно 1 час) отправить на вовзу и что бы он там циклично крутился, а с вовзы его по rtmp должен забирвать любой плеер.

Со второй часью проблем нет. Нужно организовать цикличное вещания файла.

14 лет назад
DevStyle
Maxim 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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