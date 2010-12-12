Есть локальный Linux сервер и удаленный WinXP компьютер за NATом с доступом к нему извне на RDP по псевдо-реальному адресу (посредством port-mapping пограничного роутера). Требуется поднять любой VPN между ними (желательно ...
Организовать цикличное вещания файла
Задача
Нужно файлик TS (h.264) (длительность примерно 1 час) отправить на вовзу и что бы он там циклично крутился, а с вовзы его по rtmp должен забирвать любой плеер.
Со второй часью проблем нет. Нужно организовать цикличное вещания файла.
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