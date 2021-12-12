teamg

Геворк teamg

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей