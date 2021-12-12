Необходимо провести апгрейд сайта с Joomla 3 до версии 4 или 5, а также исправить ошибки, возникшие из-за несовместимости модулей. Требуется опыт в веб-программировании и знание работы с Joomla.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
год назад
Необходимо провести апгрейд сайта с Joomla 3 до версии 4 или 5, а также исправить ошибки, возникшие из-за несовместимости модулей. Требуется опыт в веб-программировании и знание работы с Joomla.
Необходим специалист для создания основного каркаса мобильного приложения на Flutter с целью переноса существующего приложения с Ionic. Ожидается глубокое понимание Flutter и опыт в разработке приложений.