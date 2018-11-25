terrywans

Ольга terrywans

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Корпоративный имиджевый сайт: дизайн и верстка
Все круто. Продолжаем работать по другим проектам
Отлично поработали, сотрудничаем до сих пор. Рекомендую!
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