Необходим дизайн сайта (десктоп и мобильная версия), плюс адаптивная верстка. Вид деятельности: продажа запасных частей для лифтов и эскалаторов. Целевая аудитория: сервисные и управляющие компании. Цель: информирование об услугах. Пожелания по ...