Необходимо создать логотип ИТ компании. Во вложении заполненный бриф.
Логотипы и Знаки32 заявки
Закрыт
6 лет назад
Необходимо создать логотип ИТ компании. Во вложении заполненный бриф.
Нужна адаптивная верстка сайта (10 страниц). Требования к верстке в файле, дизайн на яндекс диске: https://yadi.sk/d/kyJ3FDL3EnJoAA
Необходим дизайн сайта (десктоп и мобильная версия), плюс адаптивная верстка. Вид деятельности: продажа запасных частей для лифтов и эскалаторов. Целевая аудитория: сервисные и управляющие компании. Цель: информирование об услугах. Пожелания по ...