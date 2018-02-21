themylogin

Есть двусторонняя печатная плата в Sprint Layout, там в форме сердечка в четыре ряда стоят светодиоды. Нужно: * Дорисовать пятый ряд * Добавить на плату любой подходящий МК и обвес, чтобы моргать этими ...
Прикладное ПО1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Есть двусторонняя печатная плата в Sprint Layout, там в форме сердечка в четыре ряда стоят светодиоды. Нужно: * Дорисовать пятый ряд * Добавить на плату любой подходящий МК и обвес, чтобы моргать этими ...
Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Требуется разработать Android-приложение-велокомпьютер. Это не прототип и не MVP, нужно сразу делать хорошо, обеспечивать приемлемую производительность на слабых устройствах и предусматривать расширяемость, в какую сторону известно. Вашей задачей ...