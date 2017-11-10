Требуется интеграция свёрстанного шаблона на OpenCart [url=http://maksimovrudolf.ru/front/food-rocket/]http://maksimovrudolf.ru/front/food-rocket/[/url]Нестандартный функционал: - Регистрация через соц сети - Список товаров поиск категории итд загружаются по выбранному магазину, это как бы категория верхнего уровня, список магазинов строится по выбранному адресу, думаю можно ...
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Доброго времени суток, потенциальный исполнитель! Задача - нарисовать лого для сервиса бронирования ibooksky. Концепция - только самые высокие отели с лучшим видом. Пока необходим только логотип, далее - фирменный стиль полностью. Понравится ваша работа, закажем и ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Avatar Network - платформа для управления компанией и финансами на блокчейне Ethereum. Готовимся к preICO У нас есть логотип (прикрепил). Его необходимо придать огранке. Сохранив сами цвета, возможно поиграться с градиентом так, чтобы форма казалась более ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт6 лет назад