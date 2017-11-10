thepopov

Евгений thepopov

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Heaven Concierge

  • Интергация сверстанного дизайна в OpenCart

    $350

    Требуется интеграция свёрстанного шаблона на OpenCart [url=http://maksimovrudolf.ru/front/food-rocket/]http://maksimovrudolf.ru/front/food-rocket/[/url]Нестандартный функционал: - Регистрация через соц сети - Список товаров поиск категории итд загружаются по выбранному магазину, это как бы категория верхнего уровня, список магазинов строится по выбранному адресу, думаю можно ...

    OpenCartHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать логотип

    Доброго времени суток, потенциальный исполнитель! Задача - нарисовать лого для сервиса бронирования ibooksky. Концепция - только самые высокие отели с лучшим видом. Пока необходим только логотип, далее - фирменный стиль полностью. Понравится ваша работа, закажем и ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу опытного специалиста на modx

    Добрый день!Ищу опытного специалиста на modx. Определяюсь с исполнителем сегодня. Сайт kedrovhotels.comДетали обсуждаю сразу и по телефону для ускорения процесса. Дедлайн с правками до 09.12. Бюджет предлагайте. Прежде чем, оставлять предложение, ознакомьтесь тз.ТЗ:1. Главная страница ...

    MODXФорма обратной связи
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Огранка логотипа и создание шрифтов для Avatar Network

    Avatar Network - платформа для управления компанией и финансами на блокчейне Ethereum. Готовимся к preICO У нас есть логотип (прикрепил). Его необходимо придать огранке. Сохранив сами цвета, возможно поиграться с градиентом так, чтобы форма казалась более ...

    Blockchain
    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад