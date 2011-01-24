$1000
Требования: Знание - HTML‚ JavaScript‚ CSS‚ PHP. Уверенный пользователь - Photoshop. Опыт в SEO и SMO приветствуется. Обязанности: Разработка программного кода (участие в разработке ...
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
Требования: Знание - HTML‚ JavaScript‚ CSS‚ PHP. Уверенный пользователь - Photoshop. Опыт в SEO и SMO приветствуется. Обязанности: Разработка программного кода (участие в разработке ...
Нужно сделать граббер для pg real estate solution, лучше, чтоб объявления тянулись из http://baza-winner.ru/ Пожалуйста цены и сроки.
Нужно собрать из готовых реализаций и дописать. Суть модуля: 1). Пользователь создает проект с подробным описание, фотографиями и видео. 2). У проекта есть свой счет, пользователи могут положить на него фиксированную или ...