tinlun

Олег tinlun

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Установка и настройка шаблона Джумла
Joomla
Спасибо Олегу за работу, все прошло быстро и качественно!
Задача выполнена на отлично: в кратчайшие сроки и с выполнением всех дополнительных пожеланий. Более того: Дмитрий сам проявлял инициативу и сделал несколько ценных предложений по решению моей задачи. Я работаю с ним уже не в первый раз и полностью удовлетворен его профессиональным уровнем, корректностью в общении, исполнительностью и подходом к делу. Буду обращаться к Дмитрию еще не раз.
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