Задача выполнена на отлично: в кратчайшие сроки и с выполнением всех дополнительных пожеланий. Более того: Дмитрий сам проявлял инициативу и сделал несколько ценных предложений по решению моей задачи. Я работаю с ним уже не в первый раз и полностью удовлетворен его профессиональным уровнем, корректностью в общении, исполнительностью и подходом к делу. Буду обращаться к Дмитрию еще не раз.