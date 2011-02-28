Продвижение двух проектов (желательно под ключ) в Instagram, FB, VK. ( тематика: турагентство и студия звукозаписи) Что нужно: * Разработать матрицу контента, контент-план и постинг по утвержденному плану ...
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- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно найти и установить на два работающих на Джумле сайта компоненты (со всем набором к ним- модули, плаги и т.п - что есть): 1. Соц. сеть (предпочтения компоненту Jomsocial - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Приватная заявка для afdivi. Необходимо установить и полностью настроить шаблон на Джумле для студии звукозаписи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать некий виртуальный офис, где люди смогут не только обмениваться общими файлами (Аксесс, Эксель и т.п. бизнес-стандарт) и работать на них - но и чтобы там можно было установить единую (и закрытую от постронних) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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14 лет назад
Joomla
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