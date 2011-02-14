$100
Необходимо доработать дизайн сайта. Сайт уже есть ( сделан на joomla)
Дизайн сайтов12 заявок
Закрыт
14 лет назад
Необходимо доработать дизайн сайта. Сайт уже есть ( сделан на joomla)
Необходимо доработать дизайн для сайта на joomla. Сайт уже есть, необходимо изменить цвет сайта и доработать несколько внутренних страниц. Исполнитель нужен Москва, Моск обл. Сайт сделан на joomla.
Требуется доработать сайт для консалтинговой компании. Есть фирменный стиль, прототип логотипа и материал для сайта. Необходимо сделать сайт-визитку, либо на HTML либо на простеньком движке, чтобы можно было принимать вопросы из электронной формы ...