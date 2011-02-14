tlkv

Антон tlkv

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна

    $50

    Необходимо доработать дизайн для сайта на joomla. Сайт уже есть, необходимо изменить цвет сайта и доработать несколько внутренних страниц. Исполнитель нужен Москва, Моск обл. Сайт сделан на joomla.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консалтинг

    Требуется доработать сайт для консалтинговой компании. Есть фирменный стиль, прототип логотипа и материал для сайта. Необходимо сделать сайт-визитку, либо на HTML либо на простеньком движке, чтобы можно было принимать вопросы из электронной формы ...

    HTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад