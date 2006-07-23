Требуется оптимизировать разделы для сайта Квартирный Вопрос http://www.kvartirniy-vopros.ru/ Интересует цена за один раздел. Пример: http://www.kvartirniy-vopros.ru/section_view409_page1.html Оптимизация раздела: title, description, keywords и сам текст в разделе.
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интересует оптимизация сайта http://www.krugozorsmi.ruПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
нужно продвижения сайта http://www.krugozorsmi.ruЗакрыт16 лет назад
интересует цена оптимизации сайта по запросам "новости""пресса""известия" для сайта http://www.krugozorsmi.ruЗакрыт17 лет назад
Срочно нужно перенести сайт http://www.kvartirniy-vopros.ru/ на другой хостинг.интересует цена за эту работуХостинг33 заявкиЗакрыт17 лет назад
Интересует оптимизация сайта и поднятия тИЦ для сайта http://krugozorsmi.ruПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует цена оптимизации сайта и повышение тИЦ для сайта krugozorsmi.ruЗакрыт17 лет назад
- $1000
Задача сайта заключается в том чтобы собрать максимальное число газет и журналов разных городов и стран в один источний. К примеру, англичанин мог почитать наши газеты, а русские американские газеты. Добовляем РАДИО ТВ ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
разработка сложной системы поиска,установка информеров...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Недоделки. 1.Поменять фон на сайте. Пример цвета http://www.vigvam.ru 2.Раздел «ссылки». В регистрационной форме в «обзоре» не предусмотрено ввода кода ссылки.Сделать так,чтобы можно было вставлять код ссылки путём копирования. 3.Раздел «Панель управления». Сделать возможность ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Недоделки сайта www.kvartirniy-vopros.ru 1.Поменять фон на сайте. Пример цвета http://www.vigvam.ru 2.Раздел «ссылки». В регистрационной форме в «обзоре»не предусмотрено ввода кода ссылки. 3.Раздел «Панель управления».Сделать возможность вводить код баннера и не ломать то, что ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад