tutrus1313

Здравствуйте. Необходимо сделать всплывающий баннер (pop up окно) на главной странице сайта http://www.gartex.ru с возможностью пролистывания 4 слайдов и закрытием. Планируется размещать там акции и скидки. Пока что их 4. Либо пролистывание 4 баннеров ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Помощь в настройке шаблона к Joomla – Noble . Настройка меню, смена логотипа- простейшие операции. За подсказку- отзыв либо плюсик. Свяpь лучше по ICQ 369572493Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Сделать сайт на Joomla на основе отредактированного шаблона. Сайты нравятся http://www.tuffsystems.co.uk/- дизайн и http://www.sitronics.ru/- структура меню и дизайн. Также необходима англоязычная версия сайта. Для реализации проекта предлагаю Joomla в связке с Virtuemart без цен, Joomfish ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Удаленная оперативная помощь по UMI CMS Попроектная оплата. Только для Москвы или тех, кто сможет приехать для подписаний договоров и сдачи результата на каждый проект. Сайт www.mirseifov.ru/Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад