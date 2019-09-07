Форматы файлов для выгрузки товаров, которые предоставляет поставщик: HQ-фото товаров и описания CSV CSV (excel) XLS полный XLS Прайс с фото в XLS полный Прайс с фото в ...
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
ТЗ №40. Автоматизировать установку заказа в статус Отменен покупателе или администратором при отработке процедуры "Отменить заказ". При изменении переводе заказа в статус Отменен из административного интерфейса автоматически устанавливать признак/флаг отмены заказа и отрабатывать процедуру Отмены заказа, предлагая ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
ТЗ №40. Автоматизировать установку заказа в статус Отменен покупателе или администратором при отработке процедуры "Отменить заказ". При изменении переводе заказа в статус Отменен из административного интерфейса автоматически устанавливать признак/флаг отмены заказа и отрабатывать процедуру Отмены заказа, предлагая ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $30
Перестал работать после обновления платформы доработанный функционал учета товаров под заказ в интернет магазине. Есть ТЗ и документация по дописанному коду. Необходимо устранить проблемы его работы: ТЗ: В свойствах товара добавить: -под заказ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
№32. Сделать проверку корректности ввода в обязательное поле "Контактное лицо" двух слов разделенных пробелом написанных кириллицей и дефисом для сдвоенных фамилий. Для случаев оформления заказа не зарегистрированными пользователями, которые хотят купить товар ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
№39. Устранить проблему работы функции добавления в избранное: 1. В карточке товара отобразить выбор избранного в виде сердечка, как в анонсах. 2. Если товар в избранном, то сердечко в карточке товара и анонса должно быть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $49
Задача №36. Ускорить работу сайта путем оптимизации вызова скриптов и CSS-файлов без нарушения текущей функциональности сайта. Устранить ошибки ресурсов, блокирующих рендеринг (Eliminate render-blocking resources) найденные утилитой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ На момент постановки задачи таких ошибок 65: https://drive.google.com/file/d/1X-6p3v-aq8G7tzqEIXo2Hns-uWWvqrP5/view?usp=sharing Требуется устранить все перечисленные в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Задача №36. Ускорить работу сайта путем оптимизации вызова скриптов и CSS-файлов без нарушения текущей функциональности сайта. Устранить ошибки ресурсов, блокирующих рендеринг (Eliminate render-blocking resources) найденные утилитой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ На момент постановки задачи таких ошибок 65: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу программиста с опытом разработок для CMS Bitrix. Данное задание - входной билет для постоянного взаимодействия. Все задачи нужно будет выполнять на тестовой версии сайта и докуметировать доработки таким образом, чтобы этого было достаточно для самостоятельного ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад