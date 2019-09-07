tvirua

Виталий tvirua

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Автоматизировать переключение в состояние Отменен CMS Bitrix

    $10

    ТЗ №40. Автоматизировать установку заказа в статус Отменен покупателе или администратором при отработке процедуры "Отменить заказ". При изменении переводе заказа в статус Отменен из административного интерфейса автоматически устанавливать признак/флаг отмены заказа и отрабатывать процедуру Отмены заказа, предлагая ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизировать переключение в состояние Отменен CMS Bitrix

    $10

    ТЗ №40. Автоматизировать установку заказа в статус Отменен покупателе или администратором при отработке процедуры "Отменить заказ". При изменении переводе заказа в статус Отменен из административного интерфейса автоматически устанавливать признак/флаг отмены заказа и отрабатывать процедуру Отмены заказа, предлагая ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить функционал учета товаров "Под заказ" CMS Bitrix

    $30

    Перестал работать после обновления платформы доработанный функционал учета товаров под заказ в интернет магазине. Есть ТЗ и документация по дописанному коду. Необходимо устранить проблемы его работы: ТЗ: В свойствах товара добавить: -под заказ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проверка корректности ввода "Контактное лицо" CMS Bitrix

    $15

    №32. Сделать проверку корректности ввода в обязательное поле "Контактное лицо" двух слов разделенных пробелом написанных кириллицей и дефисом для сдвоенных фамилий. Для случаев оформления заказа не зарегистрированными пользователями, которые хотят купить товар ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Устранить проблему Избранное/Сравнить(опыт работы с Bitrix обязателен)

    $35

    №39. Устранить проблему работы функции добавления в избранное: 1. В карточке товара отобразить выбор избранного в виде сердечка, как в анонсах. 2. Если товар в избранном, то сердечко в карточке товара и анонса должно быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Ускорить работу сайта TviR BITRIX

    $49

    Задача №36. Ускорить работу сайта путем оптимизации вызова скриптов и CSS-файлов без нарушения текущей функциональности сайта. Устранить ошибки ресурсов, блокирующих рендеринг (Eliminate render-blocking resources) найденные утилитой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ На момент постановки задачи таких ошибок 65: https://drive.google.com/file/d/1X-6p3v-aq8G7tzqEIXo2Hns-uWWvqrP5/view?usp=sharing Требуется устранить все перечисленные в ...

    CSS
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ускорить работу сайта TviR.ua

    $50

    Задача №36. Ускорить работу сайта путем оптимизации вызова скриптов и CSS-файлов без нарушения текущей функциональности сайта. Устранить ошибки ресурсов, блокирующих рендеринг (Eliminate render-blocking resources) найденные утилитой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ На момент постановки задачи таких ошибок 65: ...

    CSS
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить работу сайта tvir.ua CMS Bitrix

    Ищу программиста с опытом разработок для CMS Bitrix. Данное задание - входной билет для постоянного взаимодействия. Все задачи нужно будет выполнять на тестовой версии сайта и докуметировать доработки таким образом, чтобы этого было достаточно для самостоятельного ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

hto
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Автоматизировать переключение в состояние Отменен CMS Bitrix
Хороший заказчик общается тепло, задачи не абсурдные, платит как положено
С точки зрения коммуникации и соблюдения сроков - все в поряде.
Ответный отзыв
paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Устранить проблему Избранное/Сравнить(опыт работы с Bitrix обязателен)
Хороший заказчик. Чётко ставит цели и быстро принимает работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано качественно и в срок. Документирование работы на высшем уровне. Исполнением очень доволен.
Ответный отзыв
askerta
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
$49
10 баллов
6 лет назад
Ускорить работу сайта TviR BITRIX
CSS
Приятно работать с человеком, который понимает объем задачи и необходимые на нее затраты. Очень рад сотрудничеству и надеюсь еще поработать с Виталием! Всем рекомендую :)
Работа выполнена быстро и очень качественно, несмотря на размытость в постановке задачи. Было очень приятно работать. Ответы на вопросы были конкретными и по существу.
Ответный отзыв