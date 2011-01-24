Дата рождения: 01.09.1988 г.

Город проживания: Мариуполь

Образование: 2010г. - сп-ть «международная экономика», магистр.

Знание языков: английский – «5», итальянский – «1».

Знание ПК: уверенный пользователь, работа с пакетом MS Office, Finereader, Photoshop, Internet, основы HTML.

Опыт работы: январь 2007 – сентябрь 2010 гг. – администратор, контент-менеджер литературного сайта; сентябрь 2009 – июнь 2010 гг. – администратор, ньюсмейкер официального сайта общественной организации.

Профессиональные навыки: модерирование форума, наполнение сайта текстовой и графической информацией, поиск и написание статей, поиск новых пользователей и партнеров, реклама сайта.

Личные качества: порядочность, обучаемость, организаторские способности, коммуникабельность.