umische

Александр Щербаков umische

 
48 летРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Нейминг, слоганы, копирайт

Кандидат наук.

опыт работы в рекламе и PR 10 лет.

большой опыт копирайтинга, райтинга

Копирайтинг
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
нет рейтинга