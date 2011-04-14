Нейминг, слоганы, копирайт
Кандидат наук.
опыт работы в рекламе и PR 10 лет.
большой опыт копирайтинга, райтинга
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Текст для сайта - рерайт580 просмотров
- Моторола рерайт409 просмотров
- Примеры нейминг/слоганы465 просмотров
- Текст коммерческое предложение - рекл агентство584 просмотра
- Очерк о человеке2111 просмотров
- Текст на сайт рекламное агентство399 просмотров
- Текст на сайт243 просмотра
- Сценарий радиоролик274 просмотра
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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