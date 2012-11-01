Требуется специалист по Битриксу для работы над проектом: Простой сайт, фактически просто страницы с текстом и картинками. Требования простые: Делать быстро, за адекватные деньги. При необходимости доделывать не выкатывая необоснованных счетов. Укладываться в сроки и не пропадать без предупреждения.
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Доброго дня! Есть несколько макетов сделанных в программе Xara. Требуется сверстать из них адаптивные HTML страницы. Если у вас есть опыт подобной верстки, то данная работа для вас. Не проблема если опыта нет, программу очень легко освоить. Сайт программы: http://www.xara.com/us/designer-pro/ Макет ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Приглашаем в проект разработчика с большим опытом разработки сайтов на UMI.CMS. Требуется знание системы на уровне написания нестандартных модулей. Особенности проекта: Сайт-каталог со сложной структурой Управление экспортом-импортом из 1С Личный кабинет пользователя История заказов и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад