un-titled

Сергей Иванов un-titled

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cайт на Битриксе

    Требуется специалист по Битриксу для работы над проектом:  Простой сайт, фактически просто страницы с текстом и картинками.  Требования простые:  Делать быстро, за адекватные деньги. При необходимости доделывать не выкатывая необоснованных счетов.  Укладываться в сроки и не пропадать без предупреждения.

    Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать HTML страницы из макета в Xara

    Доброго дня! Есть несколько макетов сделанных в программе Xara. Требуется сверстать из них адаптивные HTML страницы. Если у вас есть опыт подобной верстки, то данная работа для вас. Не проблема если опыта нет, программу очень легко освоить. Сайт программы: http://www.xara.com/us/designer-pro/ Макет ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект на UMI.CMS

    $1000

    Приглашаем в проект разработчика с большим опытом разработки сайтов на UMI.CMS. Требуется знание системы на уровне написания нестандартных модулей. Особенности проекта: Сайт-каталог со сложной структурой Управление экспортом-импортом из 1С Личный кабинет пользователя История заказов и ...

    UMI.CMS
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад