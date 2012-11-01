Доброго дня! Есть несколько макетов сделанных в программе Xara. Требуется сверстать из них адаптивные HTML страницы. Если у вас есть опыт подобной верстки, то данная работа для вас. Не проблема если опыта нет, программу очень легко освоить. Сайт программы: http://www.xara.com/us/designer-pro/ Макет ...