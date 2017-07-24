Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей по теме криптовалют, технологии блокчейн и все что с этим связано. Сделайте тестовый рерайт статьи по теме "Что такое биткоин". Длинна текста: 3 - 6 тыс символов. Срок выполнения 1-2 дня. Ключевые слова: ...