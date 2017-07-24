Требуется дизайнер с хорошим чувством стиля, владением фильтрами и скриптами Photoshop. Задача: создание картинок для новостного портала. Требования:[list=1][*]придерживаться выработанного стиля при создании картинок (для облегчения разработаны скрипты, но и ручками нужно уметь работать)[*]делать картинки максимально быстро[*]по возможности ...
- Обработка фотографий9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 25 картинок для новостей в рисованном стиле (пример предоставим)Размер 1920 на 1080 10 картинок по локациям: США - Статуя свободы на фоне Нью-Йорка Великобритания - флаг GB на фоне Лондона Австралия - флаг Австралии на фоне Сиднея Германия - ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нарисовать картинку для статьи "Что такое Биткоин". Можно нарисовать в мультипликационном стиле как это делает издание https://cointelegraph.com Размер 725 x 482Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей по теме криптовалют, технологии блокчейн и все что с этим связано. Сделайте тестовый рерайт статьи по теме "Что такое биткоин". Длинна текста: 3 - 6 тыс символов. Срок выполнения 1-2 дня. Ключевые слова: ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад