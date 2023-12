Front-end разработчик (HTML/CSS/JS)

Привет, я увлеченный Front-end разработчик (HTML/CSS/JS) с опытом разработки адаптивных целевых HTML-страниц, пользовательских страниц. Также разрабатываю уникальный дизайн сайта в Figma ?? Я лучший в: - Figma to HTML - Sketch to HTML - Zeplin to HTML - XD to HTML - PSD to HTML