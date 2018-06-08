Первые пишу отрицательный отзыв. На это меня вынудили обстоятельства и безрассудство заказчика. Заказ я взял почти месяц назад, обговорили что я сделаю мобильную версию сайта по шаблону сделанному дизайнером, обговорили стоимость и сроки. Приступил к работе, вносил правки и доделывал корявый код сайта, показывал Михаилу что получалось, он говорил что все нормально. Когда я внес все правки он сказал что надо почти все менять к этому времени сроки шли к концу, ну я пошел на уступки, вносил все правки которые говорил Михаил, постепенно начали появляться новые которые не входили в ТЗ, ну на это я тоже закрыл глаза, сроки к этому времени были мягко говоря полностью сгоревшими. Прошло несколько дней, вносил правки только по утверждению Михаила, часто он не выходил на связь, часто его не было в сети, так и прошло очень и очень много времени, наконец мое терпение не выдержало и я решил отказаться от заказа, сайт полностью был готов по описанному в заявке ТЗ, кроме одного пункта (меню с крестиком). Обговорили с Михаилом что он перечислит мне деньги за потраченные уйму времени и сил. Он согласился, сказал что отправит их вечером либо завтра с утра, и так прошло 4 дня. Я писал Михаилу в скайп, он все это дело просматривал но не отвечал и не отвечает. Мне не жалко денег, мне жалко моего времени и сил которые я зря потратил. Крайне не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком, вашим результатом в итоге станут сорванные сроки, потраченные в пустую часы работы и невосстановимые нервные клетки, и все это под соусом кидалова.