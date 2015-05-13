vailapovaolia

Ольга Вайлапова vailapovaolia

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн корпусной мебели.

Я педагог по образованию направила все свои творческие силы на создание прекрасного вокруг нас. На данный момент профессионально занимаюсь дизайном корпусной мебели. Моя задача -- создание 3D-эскиза,  конструктива,  деталировки красивой, практичной мебели.

Моя цель - ваш уют.

Практикуюсь в написании статей о мебели.

Работаю вPRO100,  AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, 3D-MAX.

Активна, работоспособна, аккуратна, старательна, пунктуальна.

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