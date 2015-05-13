Дизайн корпусной мебели.
Я педагог по образованию направила все свои творческие силы на создание прекрасного вокруг нас. На данный момент профессионально занимаюсь дизайном корпусной мебели. Моя задача -- создание 3D-эскиза, конструктива, деталировки красивой, практичной мебели.
Моя цель - ваш уют.
Практикуюсь в написании статей о мебели.
Работаю вPRO100, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, 3D-MAX.
Активна, работоспособна, аккуратна, старательна, пунктуальна.
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Портфолио
- Образцы конструктива637 просмотров
- Двухъярусная кровать357 просмотров