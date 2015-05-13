Дизайн корпусной мебели.

Я педагог по образованию направила все свои творческие силы на создание прекрасного вокруг нас. На данный момент профессионально занимаюсь дизайном корпусной мебели. Моя задача -- создание 3D-эскиза, конструктива, деталировки красивой, практичной мебели.

Моя цель - ваш уют.

Практикуюсь в написании статей о мебели.

Работаю вPRO100, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, 3D-MAX.

Активна, работоспособна, аккуратна, старательна, пунктуальна.