vasyok28

Вася Пентелейчук vasyok28

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$3
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  • React native написать модуль на kotlin/java

    Требуется разработать модуль для React Native на языке Kotlin или Java, аналог функции LoadLibraryA из C++. Необходимо реализовать вызов CustomModule.loadLibrary с параметром 'lib.so'. Ожидается создание простого и функционального модуля, который позволит загружать библиотеки в приложениях на React Native.

    JavaKotlinReact Native
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаунчер SAMP MOBILE

    $100

    Требуется разработать лаунчер для GTA SA на React Native с функциями загрузки игры, приветственного экрана, новостей, мониторинга, настроек, выбора сервера, установки ника и входа на сервер. Основное внимание уделить удобству интерфейса и функциональности.

    React Native
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Javascript

    $5

    Требуется разработать функцию на JavaScript, которая будет форматировать текст согласно заданному шаблону. На вход подается текст с цветами и форматами, на выходе - HTML-код с соответствующими стилями. Необходима точная передача цветовых значений и структуры данных.

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перерисовать PNG картинку в векторную

    $3

    Необходимо создать точную векторную копию логотипа из предоставленного PNG-файла. Важна высокая точность и качество выполнения работы. Подходите к задаче внимательно, чтобы сохранить все детали оригинала.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

websheval
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
9 баллов
4 года назад
Перерисовать PNG картинку в векторную
Хороший заказчик
Работу сделал качествно. Сделала правки без проблем
Ответный отзыв