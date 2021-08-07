Требуется перевод технического текста на украинский, английский и итальянский языки с исправлением грамматических ошибок оригинала. Файл представлен в формате JSON.
- Переводы35 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать модуль для React Native на языке Kotlin или Java, аналог функции LoadLibraryA из C++. Необходимо реализовать вызов CustomModule.loadLibrary с параметром 'lib.so'. Ожидается создание простого и функционального модуля, который позволит загружать библиотеки в приложениях на React Native.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать лаунчер для GTA SA на React Native с функциями загрузки игры, приветственного экрана, новостей, мониторинга, настроек, выбора сервера, установки ника и входа на сервер. Основное внимание уделить удобству интерфейса и функциональности.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать функцию на JavaScript, которая будет форматировать текст согласно заданному шаблону. На вход подается текст с цветами и форматами, на выходе - HTML-код с соответствующими стилями. Необходима точная передача цветовых значений и структуры данных.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $3
Необходимо создать точную векторную копию логотипа из предоставленного PNG-файла. Важна высокая точность и качество выполнения работы. Подходите к задаче внимательно, чтобы сохранить все детали оригинала.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад