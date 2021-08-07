Требуется разработать модуль для React Native на языке Kotlin или Java, аналог функции LoadLibraryA из C++. Необходимо реализовать вызов CustomModule.loadLibrary с параметром 'lib.so'. Ожидается создание простого и функционального модуля, который позволит загружать библиотеки в приложениях на React Native.