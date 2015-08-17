Инженер, дизайнер, конструктор.

Добрый день. Я специалист пищевой инженерии. Много лет работаю на итальянскую фирму по производству пищевого оборудования и установке его по всему миру. Работаю в 3D программах Inventor, Autocad, немного знаю 3DSMax. В основном работаю в конструкторской сфере и все чертежи и работы представляю сначала в формате 3D Inventor или autocad, после чего делаю в чертежи в 2D. Имею огромное желание работать удаленно и за не большую плату. Мои работы в портфолио. Спасибо за внимание.