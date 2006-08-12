Необходимо разработать дизайн макет тантамарески тантамареска - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29 примеры понравившихся работ: http://www.vsg-prazdnik.ru/images/Image/VipARTConcert/latinommk330.jpg http://www.vsg-prazdnik.ru/images/Image/VipARTConcert/latinommk250.jpg Можно что-то свое, например, скомпоновать оба пример в один, чтобы была и мужская фигура и женская. Можно больше фигур на макете, например, как здесь: http://www.pozitiffspb.ru/img_loaded/addition/addCutout04.jpg Это чудо будет ...