Либо написать функцию с нуля. Что впринципе одно и тоже. Жду Ваших предложений, срочно. Подробности в личку. CREATE DEFINER = 'bhc_db'@'%' FUNCTION `fCreateProcessID`( prefix CHAR(3) ) ...
- $50Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна блочная кроссбраузерная валидная верстка макетов из PSD. По вышсему разряду. Примеры макетов в прикрепленных файлах. На главной странице есть слайдшоу, его необходимо реализовать на js. Всего 12 макетов, но они все очень однотипные. Сайт с ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн макет тантамарески тантамареска - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29 примеры понравившихся работ: http://www.vsg-prazdnik.ru/images/Image/VipARTConcert/latinommk330.jpg http://www.vsg-prazdnik.ru/images/Image/VipARTConcert/latinommk250.jpg Можно что-то свое, например, скомпоновать оба пример в один, чтобы была и мужская фигура и женская. Можно больше фигур на макете, например, как здесь: http://www.pozitiffspb.ru/img_loaded/addition/addCutout04.jpg Это чудо будет ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать систему аналогичную http://autoresponder.wah.ch/ бюджет проекта пока неопределен, так что жду Ваших предложенийВеб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен мультиграбер с полноценным функционалом легко настраиваемыми фильтрами, нужно грабить порядка 100 сайтов с возможностью автоматического поиска ошибок в парсинге. Далее нужно сделать чтобы информация единообразно отображалась в виде блога.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад