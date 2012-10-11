vip-glass

Руслан vip-glass

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конструктор продукции

    необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше вот пример неплохого решения http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам http://kctsoft.ru/software/swnd/about/ расчитывать в нем нужно окна, двери, перегородки - плоские изделия из стекла и зеркала

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта

    $50

    необходимо писать статьи и новости на стекольную тему для сайта http://vip-glass.ru/ просьба указать примеры ваших работ для определения стоимости "тыщузнаков" и возможности сотрудничества

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер макетов продукции

    необходим дизайнер макетов продукции с последующим рендером для сайта пример макетов можно посмотреть на сайте http://vip-glass.ru/shop/mebel-iz-stekla/stekljannye-kompjuternye-stoly.html человек нужен на постоянку в офис в москве

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад