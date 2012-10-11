необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше вот пример неплохого решения http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам http://kctsoft.ru/software/swnd/about/ расчитывать в нем нужно окна, двери, перегородки - плоские изделия из стекла и зеркала
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- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида Пункт 1 Пункт 2 Вернуться ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
необходимо писать статьи и новости на стекольную тему для сайта http://vip-glass.ru/ просьба указать примеры ваших работ для определения стоимости "тыщузнаков" и возможности сотрудничестваКопирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
необходим дизайнер макетов продукции с последующим рендером для сайта пример макетов можно посмотреть на сайте http://vip-glass.ru/shop/mebel-iz-stekla/stekljannye-kompjuternye-stoly.html человек нужен на постоянку в офис в москве3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад