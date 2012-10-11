необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше вот пример неплохого решения http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам http://kctsoft.ru/software/swnd/about/ расчитывать в нем нужно окна, двери, перегородки - плоские изделия из стекла и зеркала