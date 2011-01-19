vitaliyna

Виталий Новицкий vitaliyna

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

MC_SeeM
Максим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Нужен скрипт комментариев
Все было ок. Рекомендую!
Все сделал как я просил, хотя я и привередлив. и сроки меня практически полностью устраивали.
Ответный отзыв