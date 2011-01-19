Нужно сделать скрипт для сайта художников или готовый сайт для художников (что-то похожее на http://artnow.ru). Подробнее в личку.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт, который бы позволял художникам, скульпторам размещать на сайте свои работыза деньги. Подробное задание при перепискеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен качественный и недорогой скрипт каталога сайтовВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно повысить ТИЦ нового сайтаПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте есть скрипт бегущих картинок, но не получается разместить на одной странице две таких ленты бегущих картинок. может кто поможетВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт стола заказов фильмов, игр, музыкальных исполнителей(альбомов) в дизайне моего сайта. время исполнния 3 дняВеб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт поиска на сайт. скрипт должен выводить результаты поиска в дизайне сайта. пример работы скрипта - поиск на сайте kinobanda.netВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт комментариев с прокруткой. что бы все комментарии вмещались на одну страницу (типа фрейма) и ее можно было вставить в любую страницу сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад