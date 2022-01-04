vivacons

Владислав vivacons

 
51 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
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  • Дизайн и верстка сайта

    Требуется разработка дизайна и верстки сайта для бизнес-конференции по судостроению. Необходимо создать страницы с аналогичной структурой и дизайном, как на примере, с изменением контента. Срок выполнения - 2 недели. Портфолио и отзывы обязательны.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн и макет баннера под печать

    Требуется разработка дизайна и макета баннера размером 7,5х3,5 м под печать. Дизайн должен соответствовать идее сайтов caspian.shipru.ru и forumcaspian.ru, включать фон, название мероприятия, логотипы партнеров и белое поле для изображения. Срок выполнения - до 25.03. Форматы для макета: TIFF, PSD, PDF, EPS, CDR, AI. Разрешение 120-150 dpi. Максимальный размер файла - 100 МБ.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка web-страницы и привязка к админке

    Необходимо выполнить HTML-верстку web-страницы бизнес-конференции на основе готового дизайна. Страница должна включать 4-6 вкладок и быть привязана к админке. Используйте аналогичный подход, как на указанном примере.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн web-страницы

    Требуется создать дизайн веб-страницы для анонса транспортно-логистической конференции. Проект включает 4-6 вкладок и должен быть выполнен по аналогии с указанным примером. Ожидается проработка визуального оформления и удобной навигации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$28
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн и макет баннера под печать
Владислав, предоставил полное техническое задание, всегда на связи. Оплату получила без проблем, довольна сотрудничеством на 100%, рекомендую к сотрудничеству!
Даше большое спасибо за работу! Все четко, с абсолютным пониманием поставленной задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$135
10 баллов
3 года назад
Дизайн web-страницы
Благодарю за интересную задачу. Рекомендую!
Абсолютно рекомендую данного специалиста. Все выполняется в срок и качественно. Высокий уровень профессионализма и самоорганизации.
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