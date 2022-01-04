Требуется разработка дизайна и верстки сайта для бизнес-конференции по судостроению. Необходимо создать страницы с аналогичной структурой и дизайном, как на примере, с изменением контента. Срок выполнения - 2 недели. Портфолио и отзывы обязательны.
- Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна и макета баннера размером 7,5х3,5 м под печать. Дизайн должен соответствовать идее сайтов caspian.shipru.ru и forumcaspian.ru, включать фон, название мероприятия, логотипы партнеров и белое поле для изображения. Срок выполнения - до 25.03. Форматы для макета: TIFF, PSD, PDF, EPS, CDR, AI. Разрешение 120-150 dpi. Максимальный размер файла - 100 МБ.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить HTML-верстку web-страницы бизнес-конференции на основе готового дизайна. Страница должна включать 4-6 вкладок и быть привязана к админке. Используйте аналогичный подход, как на указанном примере.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать дизайн веб-страницы для анонса транспортно-логистической конференции. Проект включает 4-6 вкладок и должен быть выполнен по аналогии с указанным примером. Ожидается проработка визуального оформления и удобной навигации.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад