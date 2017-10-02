Быстро, и все четко. Советую всем, данного исполнителя. А главное качественно. Заказывал баннер, и правда он создал мне его за 1 день. Даже за 2-3 часа удивлён аж. Спасибо за быстроту и качественную работу. Буду ещё заказывать, по мере необходимости.