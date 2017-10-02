vmboost

Камран vmboost

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Раскрутка Серверов КС 1.6 - MasterServer ONLINE - VM-BOOST.RU

Моментальный эффект! BOOST, TOP, VIP, GAMEMENU Низкие цены. Быстрая раскрутка сервера. Качественная раскрутка игровых серверов Counter-Strike 1.6 ONLINE - VM-BOOST.RU

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер 1920х100

    Изменить размер баннера, при этом сохрани качества баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер для сайта

    $7

    Нужно создать баннер бегущие тексты с логотипом. В формате gif.  тематика: Раскрутка КС 1.6 Тексты бегунка: Хочешь раскрутить свой сервер, но не знаешь как? Хочешь хороший онлайн, но где взять раскрутку?  Мы поможем, раскрутить ваш сервер.  Лучшая Раскрутка CS 1.6 ...

    Дизайн сайтаБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Макет + верстка для движка SVV.name

    Приветствую, нужно создать макет + верстка для движка. SVV.name сможете ? Главное в работе качественный макет качественный дизайн макет, и качественная верстка, чтобы все опции и функции работали на сайте. Без багов чтобы был, макет ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет и Верстка для движка DLE 14.0

    Приветствую нужно красивая страница скачки КС 1.6 СБОРОК с функционалом такие как РУЛЕТКА  [url=https://cs-quality.ru/ruletka.html]https://cs-quality.ru/ruletka.html[/url] Пример снизу [url=https://skachat-cs.su/]https://skachat-cs.su/[/url][url=https://cka4atcs.ru/]https://cka4atcs.ru/[/url][url=https://cka4atcs.ru/][/url][url=https://cs-site.ru/]https://cs-site.ru/[/url] Макет + к нему Верстка под движок dle 14.0 версия

    DLE
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайнер, создание макета для сайта Игрового Мониторинга.

    $23

    Нужен дизайнер, для проекта мониторинга игровых серверов, пример сайта  [url=https://turbo-boost.ru/]https://turbo-boost.ru/[/url] нужно нарисовать макет в черно-белом тонах. Или же в синие белых тонах.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу:  [url=/users/Flaty-official/portfolio/dizajn-sajtov-9/maket-dlya-monitoringa-vme-pro-2027071/]Пример работы[/url]

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dkozbagarov8
Данияр 
22 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Баннер 1920х100
Спасибо за очередной интересный проект! Всем рекомендую к сотрудничеству! Замечательный заказчик! 👍
Спасибо, Данияру за быстроту работы, а самое главное удивлён, в том что все таким можно было увеличить баннер без потери качество, только такие дизайнеры как Данияр может сделать это. Удивлён спасибо ещё раз. Вот сам баннер ссылку оставлю, можете посмотреть на работу данного исполнителя. Ещё раз спасибо. Обращусь ещё раз и постоянно. 😊😊😊 https://vm-boost.ru/banners/vmboostbig.gif
Ответный отзыв
dkozbagarov8
Данияр 
22 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Баннер для сайта
Камран прекрасный заказчик! Веселый, на связи, приятный в общении, быстрая оплата и понятные хотелки. Работать одно удовольствие, всем рекомендую! Спасибо за проект! ☀️
Быстро, и все четко. Советую всем, данного исполнителя. А главное качественно. Заказывал баннер, и правда он создал мне его за 1 день. Даже за 2-3 часа удивлён аж. Спасибо за быстроту и качественную работу. Буду ещё заказывать, по мере необходимости.
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