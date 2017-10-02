Изменить размер баннера, при этом сохрани качества баннера.
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- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
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Нужно создать баннер бегущие тексты с логотипом. В формате gif. тематика: Раскрутка КС 1.6 Тексты бегунка: Хочешь раскрутить свой сервер, но не знаешь как? Хочешь хороший онлайн, но где взять раскрутку? Мы поможем, раскрутить ваш сервер. Лучшая Раскрутка CS 1.6 ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую, нужно создать макет + верстка для движка. SVV.name сможете ? Главное в работе качественный макет качественный дизайн макет, и качественная верстка, чтобы все опции и функции работали на сайте. Без багов чтобы был, макет ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Приветствую нужно красивая страница скачки КС 1.6 СБОРОК с функционалом такие как РУЛЕТКА [url=https://cs-quality.ru/ruletka.html]https://cs-quality.ru/ruletka.html[/url] Пример снизу [url=https://skachat-cs.su/]https://skachat-cs.su/[/url][url=https://cka4atcs.ru/]https://cka4atcs.ru/[/url][url=https://cka4atcs.ru/][/url][url=https://cs-site.ru/]https://cs-site.ru/[/url] Макет + к нему Верстка под движок dle 14.0 версияHTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
- $23
Нужен дизайнер, для проекта мониторинга игровых серверов, пример сайта [url=https://turbo-boost.ru/]https://turbo-boost.ru/[/url] нужно нарисовать макет в черно-белом тонах. Или же в синие белых тонах.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Под движок самопис, ms.vm-boost.ruHTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно верстануть макет под движок сайта.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Flaty-official/portfolio/dizajn-sajtov-9/maket-dlya-monitoringa-vme-pro-2027071/]Пример работы[/url]Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад