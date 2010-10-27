Нужен человек с опытом в верстке html-писем, тестировании под разные почтовые клиенты. Есть html-шаблоны, в которых проблемы: 1) Не подгружается картинка (background-ом сделана) 2) Картинки не отображаются в mail.yandex.ru 3) Кнопки, сверстанные в css ...
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- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Ищем дизайнера для создания продающих триггеров в рамках проведения A/B тестирования и других работ по улучшению интерфейса интернет-магазина. Задачи будут вида отрисовать блок "Топ-10 популярных продуктов" и др. От вас важно внимание к мелочам, оперативный ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день! Нужен программист на ряд задач: 1. настроить грамотно mod_rewrite 2. несложная интеграция с использованием API (+ посмотреть другие возможные варианты использования API)Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Посмотреть сайт под разными браузерами и поправить верстку там, где косяки.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Во всех браузерах: FF - 3, IE - c 6 до 9, Opera - вся, Safari - вся, Chrome и операционных системах.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
11 лет назад
Было приятно работать, оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачу выполнил, спасибо за работу.