Нужен человек с опытом в верстке html-писем, тестировании под разные почтовые клиенты. Есть html-шаблоны, в которых проблемы: 1) Не подгружается картинка (background-ом сделана) 2) Картинки не отображаются в mail.yandex.ru 3) Кнопки, сверстанные в css ...