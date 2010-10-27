vnstef

Валентина vnstef

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Несколько задач (mod_rewrite, работа с API)
Было приятно работать, оплата без задержек. Рекомендую!
Задачу выполнил, спасибо за работу.
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