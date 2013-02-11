Требуется программист. Работа удаленная (в терминале), в режиме совместительства Проект на WordPress Фактическая занятость в среднем не более одного часа в рабочий день, то есть до 20-ти раб. часов в месяц Предыдущий парень на данный момент отказался из-за недостатка ...