Требуется программист. Работа удаленная (в терминале), в режиме совместительства Проект на WordPress Фактическая занятость в среднем не более одного часа в рабочий день, то есть до 20-ти раб. часов в месяц Предыдущий парень на данный момент отказался из-за недостатка ...
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- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Подправить работу одного из скриптов плагина WordPress Часть работы скрипта состоит в выборке из БД строк с определенными критериями. Если эти критерии имеются, пользователю предлагаются дальнейшие действия. Пользователь делает свой выбор и далее скрипт должен внести ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Идет работа над созданием сайта (на базе движка WordPress) Проект частично реализован... (некоторые блоки) В общем, нужен человек который углубленно разбирается в WordPress, который создаст нормальное и внятное ТЗ (Wireframes) Отследить что и как, наглядно можно по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад