Уважаемы фрилансеры! Нужен специалист который сможет натянуть дизайн на ос коммерц (интернет-магазин)! Требуется дальнейшая поддержка сайта.
Системы управления (CMS)5 заявок
Закрыт
11 лет назад
Уважаемы фрилансеры! Нужен специалист который сможет натянуть дизайн на ос коммерц (интернет-магазин)! Требуется дальнейшая поддержка сайта.
Добрый день! Уважаемые фрилансеры на удаленку нужен человек с хорошим знанием 1С Битрикс, верстки и 1С в целом. Основные задачи: правки в верстке интернет-магазина, подключение новых модулей, ...