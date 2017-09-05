1. Реализовать вывод списка по образцу http://ezm-lock.ru/zamki-i-komplektuyuschie/zamki-v-komplekte/universalnyie-zamki.html На страницах https://www.karno-service.ru/prodazha-i-realizatsiya/ https://www.karno-service.ru/prodazha-zamkov-i-zapchastej/https://www.karno-service.ru/zapchasti-i-instrumenty/ Без хлебных крошек. Предусмотреть возможность вывода текста на этих страницах. 2. Реализовать шаблон карточки товара по образцуhttp://ezm-lock.ru/zamki-i-komplektuyuschie/zamki-v-komplekte/universalnyie-zamki/zamok-rde-1s-u1.html Из образца на нашем шаблоне не нужны: хлебные крошки, количество, поделиться. Кнопку ...
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