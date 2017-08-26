vovan_rachmanny

Нужно сделать приложение похожее на это [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime [/url]Предлагайте цены и сроки. Желательно под Андроид и iOS Так же можно предложить цену и срок чисто под андроид