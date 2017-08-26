vovan_rachmanny

Нужно сделать дизайн для кружки, идею нужно доработать. https://www.wildberries.ru/catalog/21656662/detail.aspx?targetUrl=XS Размер 20х8,5 Цвет CMYK Формат PSD И указать названи шрифтов
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать приложение похожее на это [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime [/url]Предлагайте цены и сроки. Желательно под Андроид и iOS Так же можно предложить цену и срок чисто под андроидМобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
[b]Задача:[/b] Требуется сделать рерайт текста Конкретно этого текста [url=https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/]https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/ [/url]Перед тем как откликаться на работу, прочитайте статью чтобы понять сможете ли сделать хороший рерайт. [b]Объем текста:[/b] 4000-5000 символов. [b]Ключевые слова: [/b]Джентратехнические характеристики [b]Требуемая уникальность:[/b] 90% по text.ru [b]Исходник:[/b] [url=https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/]https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/ [/url][b]Дополнительная информация:[/b]Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.Рерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно ставить 10 тз в сервисе tz.binet. Обязательно должен быть опыт в составлении тз для информационных статей. Тематика пожарная безопасность. Что входит в составление тз: - Сделать название статьи - Тайтл (на основе ключей) - поставить количество знаков статьи - выбрать ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно отредактировать и исправить в статьях грамматические, стилистические и орфографические ошибки. Убрать воду. Дать комментарий по статье (отвечает ли она своей теме) Статьи размером 6 - 8 т.з. Цена за статью 90 рублейРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1
Нужно отредактировать и исправить в статье грамматические, стилистические и орфографические ошибки. Довести текст по https://retro.glvrd.ru/ до 8. Статья медицинской тематики. 7700 знаков без пробелов Оплата 60 р за статьюРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется контент менеджер - редактор с опытом (Медецина) Требования: - Вычитка и исправление орфографических ошибок - Перенести текст в статью на сайт из вордовского документа. - Добавит картинки 2 шт минимум. - добавить видео по теме с ютюб -Выделит заголовки h2 и ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад