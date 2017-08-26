vovan_rachmanny

Владимир Рахманный vovan_rachmanny

 
33 годаРоссия/Тюмень
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн кружки

    Нужно сделать дизайн для кружки, идею нужно доработать. https://www.wildberries.ru/catalog/21656662/detail.aspx?targetUrl=XS Размер 20х8,5 Цвет CMYK Формат PSD И указать названи шрифтов

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение игра

    Нужно сделать приложение похожее на это [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dramaton.slime [/url]Предлагайте цены и сроки.  Желательно под Андроид и iOS Так же можно предложить цену и срок чисто под андроид

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста

    [b]Задача:[/b] Требуется сделать рерайт текста Конкретно этого текста [url=https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/]https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/ [/url]Перед тем как откликаться на работу, прочитайте статью чтобы понять сможете ли сделать хороший рерайт. [b]Объем текста:[/b] 4000-5000 символов. [b]Ключевые слова: [/b]Джентратехнические характеристики [b]Требуемая уникальность:[/b] 90% по text.ru [b]Исходник:[/b] [url=https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/]https://ravonn.ru/ravon-gentra-tehnicheskie-harakteristiki/ [/url][b]Дополнительная информация:[/b]Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

    Рерайт текста
    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно составить тз для статей

    Нужно ставить 10 тз в сервисе tz.binet. Обязательно должен быть опыт в составлении тз для информационных статей. Тематика пожарная безопасность.  Что входит в составление тз: - Сделать название статьи - Тайтл (на основе ключей) - поставить количество знаков статьи - выбрать ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно отредактировать 20 статей

    $30

    Нужно отредактировать и исправить в статьях грамматические, стилистические и орфографические ошибки. Убрать воду.  Дать комментарий по статье (отвечает ли она своей теме) Статьи размером 6 - 8 т.з.  Цена за статью 90 рублей

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редактирование статьи

    $1

    Нужно отредактировать и исправить в статье грамматические, стилистические и орфографические ошибки. Довести текст по https://retro.glvrd.ru/ до 8. Статья медицинской тематики. 7700 знаков без пробелов Оплата 60 р за статью

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Контент менеджер на информационный проект на wordpress

    Требуется контент менеджер - редактор с опытом (Медецина) Требования: - Вычитка и исправление орфографических ошибок  - Перенести текст в статью на сайт из вордовского документа. - Добавит картинки 2 шт минимум. - добавить видео по теме с ютюб -Выделит заголовки h2 и ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нужно отредактировать 20 статей
Отлично
все отлично
Ответный отзыв
Olenka_Erzunova
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Редактирование статьи
Отличный заказчик. Ясное и четкое задание. Моментальная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Знает свою роботу. Рекомендую
Ответный отзыв