vsattarova

Необходимо дописать модуль калькулятора для сайта на Drupal - для онлайн расчета стоимости полисов. Сам сайт есть, разделы с калькуляторами на "0". К калькуляторам прикручиваются 2 внешних ресурса: - БД с коэффициентами (рабочий, проверенный) - модуль онлайн оплаты ...