vsattarova

Виктория Саттарова vsattarova

 
37 летКазахстан/Караганда
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
аккаунтер Uniqum CA

  • Создание сайта на Drupal

    $500

    Реконструкция сайта конкурса, желательна реализация на движке Drupal. Дизайн сайта готов. Требуется верстка и программирование. Сайт содержит две языковые версии. Самое сложное в проекте - сроки - запуск сверстанной страницы требуется до 7 сентября. Тестовый ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание модуля калькулятора для онлайн расчета

    $250

    Необходимо дописать модуль калькулятора для сайта на Drupal - для онлайн расчета стоимости полисов. Сам сайт есть, разделы с калькуляторами на "0". К калькуляторам прикручиваются 2 внешних ресурса: - БД с коэффициентами (рабочий, проверенный) - модуль онлайн оплаты ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание брендбука

    $100

    Необходимо создание брендбука на основе утвержденных материалов - лого, набор корпоративных декоративных элементов, оформление документации, промо-продукции, оформления конкурса (макет, плакат, roll-up стенд и т.д.) Все материалы и носители готовы и утверждены. Требуется создание самого руководства по ...

    InDesignБрендбук
    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад