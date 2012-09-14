vsattarova

Реконструкция сайта конкурса, желательна реализация на движке Drupal. Дизайн сайта готов. Требуется верстка и программирование. Сайт содержит две языковые версии. Самое сложное в проекте - сроки - запуск сверстанной страницы требуется до 7 сентября. Тестовый ...
Виктория Саттарова vsattarovavsattarova
37 летКазахстан/Караганда
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Срочно требуется программист, для доработки сайта. Просьба откликаться только тем, кто реально может это сделать. Работы нужно закончить в ближайшие 12 часов.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо дописать модуль калькулятора для сайта на Drupal - для онлайн расчета стоимости полисов. Сам сайт есть, разделы с калькуляторами на "0". К калькуляторам прикручиваются 2 внешних ресурса: - БД с коэффициентами (рабочий, проверенный) - модуль онлайн оплаты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо создание брендбука на основе утвержденных материалов - лого, набор корпоративных декоративных элементов, оформление документации, промо-продукции, оформления конкурса (макет, плакат, roll-up стенд и т.д.) Все материалы и носители готовы и утверждены. Требуется создание самого руководства по ...Фирменный стиль7 заявокЗакрыт11 лет назад