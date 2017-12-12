Более 12 лет опыта управления проектами ИТ разработки, мобильных приложений

Я имею большой опыт управления проектами ИТ разработки, а также управления внедрением информационных систем. Хорошо знаю особенности работы разработчиков, аналитиков, тестировщиков, поскольку прошел полный путь от разработчика, тестировщика, специалиста поддержки до руководства крупными распределенными проектами.

Как руководитель проектов, управлял проектами создания корпоративных информационных систем в финансовой области (банки), а так же проектами создания мобильных приложений.

Большой опыт общения с заказчиками, в том числе и с англоязычными, а так же управления крупных географически распределенных команд.

Хорошо знаю методологии PMP (имею сертификат), Agile scrum. Владею английским разговорным. Ранее руководил командой из 12 руководителей проектов.

Опыт работы

Руководитель проектов, «АйДесайд», Москва

Май 2013 — по настоящее время

Product owner по нескольким проектам разработки мобильных приложений для Android и iOS. Руководство командами разработчиков и тестировщиков. Решение оперативных проблем. Активное использование Linux, Apache, PHP.

Разработка тендерной документации, технических обоснований по ряду крупных потенциальных проектов.

Результат - повышение маржинальности утопающих проектов из состояния "глубокий минус" до состояния "плюс". Повышение общей удовлетворенности заказчиков компании.

Старший руководитель проектов , Пробизнесбанк, Москва

декабрь 2010 — май 2013

Обязанности:

— Автоматизация кредитного процесса юридических лиц в группе банков Лайф.

(Платформа IBM Filenet)

— Внедрение технологии потоковой обработки документов на платформе Abbyy Flexicapture

— Внедрение и интеграция управления корпоративным контентом "Электронный архив" с информационными системами банка: CRM (MS Navision), Почта (IBM

Lotus), Бэк офис (система Фронт)

— Построение системы учета KPI кредитного процесса. Внедрение системы управленческой отчетности кредитного процесса.

— Автоматизация кредитного скоринга физических лиц

Достижения:

— Снижение стоимость кредитного процесса - на 30%

— Сокращение количества операционных ошибок – 50%

— Масштабирование системы на все банки группы Лайф

— Внедрение системы управления процессом кредитования юридических лиц - 1 июля 2012 года измерены и установлены стартовые показатели процесса — Достигнут срок выдачи кредита для массовой стратегии – 2 дня

Менеджер проектов (Контракт), Лаборатория Касперского, Москва

декабрь 2009 — июль 2010

- Управление проектом ITSM (IT Service Management). Внедрение системы автоматизации процессов IT (Axios Assyst)

- Участие в проекте Business Support System (BSS) - разработка целевой ИТ архитектуры на 3 года

- IT Project management - разработка проектной методологии Достижения:

- ITSM project: Внедрена система автоматизации Axios Assyst. Реализованы процессы: Incident, Event, Problem management, Service request management

- BSS - сделан анализ бизнес потребностей для региональных офисов в Дубай

(Арабские Эмираты) и Рим (Италия)

- IT Project management - разработаны шаблоны и жизненный цикл ИТ проектов

Руководитель ИТ програм. Казначейство, Корпораты, Райффайзенбанк, Москва

январь 2005 — октябрь 2009

Сформировал и руководил командой менеджеров проектов (12 человек) и аналитиками групп:

- Казначейства

- Корпоративного сектора

- Секьюритизации

Управление включает:

- определение целей групп и постановка задач;

- планирование времени загрузки команды;

- назначение ресурсов на проекты и задачи;

- контроль исполнения, соответствия планам и бюджетам.

- решение сложных ситуаций в проектах подчиненных.

Подготовил ряд проектов для одобрения Правлением банка:

- Внедрение системы факторинга

- Внедрение системы CR

Documentum technician, Terralink, Анкоридж

2004 — октябрь 2006

Отвечал за удаленную поддержку и решение оперативных проблем пользователей BP (British Petrolium Аляска)

1) Ряда порталов, построенных на основе Documentum. (Например HSE-Health, Safety, Environment)

2) Разработал и успешно осуществлял поддержку множества приложений и БД на MS Access

Администратор Проектов, КМБ БАНК, Москва,

2002 — август 2004

Успешно руководил проектом внедрения системы учета ценных бумаг банка. Выполнял подготовку и проведение всех стадий проекта: от инициализации до сдачи в эксплуатацию, и внедрения системы учета в филиалах банка.

Участвовал в проекте внедрения проектного управления в банке как администратор проектного офиса.

Подготовка методических материалов по внедрению. Создание проектного репозитория.

Успешно выполнил проект «Внедрение среды интеграции в банке на базе PIE™» (SOA - сервисно ориентированная архитектура)

Отвечал за системный анализ, формулировку проблемной области, подготовку технического задания на адаптацию среды интеграции для передачи финансовой информации между центральной АБС банка Диасофт 4Х4 и внешними бизнес системами: Retail Bank System, 1C, Инверсия ХХI.