Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком. Тематика статей: Знакомства Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке. ...
Копирайтинг2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком. Тематика статей: Знакомства Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке. ...
Нужен копирайтер свободно владеющий Английским языком. Тематика статей: dating Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Английском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на английском языке. ...
10 инфо сайтов по теме знакомства под англоязычный контент Требования: Хостинг оплачивается мной, нужно дать рекомендацию на каком удобнее. Важно что бы хостинги физически тоже были в разных дата центрах ...