walwiz

Валерий Щегельский walwiz

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 10 статей на Испанском

    Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком. Тематика статей: Знакомства Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке. ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 20 статей на английском

    $100

    Нужен копирайтер свободно владеющий Английским языком. Тематика статей: dating Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Английском. Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на английском языке. ...

    Написание статей
    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 10 уникальных сайтов на WP

    $450

    10 инфо сайтов по теме знакомства под англоязычный контент  Требования:  Хостинг оплачивается мной, нужно дать рекомендацию на каком удобнее. Важно что бы хостинги физически тоже были в разных дата центрах  ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад