10 статей на Испанском

Статьи на самые различные темы. Оплата поэтапно за каждую выполненную статью - 1$. Рассматриваю совершенно разные кандидатуры на этот проект. Ищу и серьёзных авторов, и авторов, которые пишут юмористические рассказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком.
Тематика статей: Знакомства
Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском.
Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке.
Сайт создан для перенаправления посетителей на другой наш сайт - это важно, не давайте рекламу сторонним ресурсам (соц сетям, сайтам найденным через поисковики...)
Темы и ключи выдам.
Что нужно сделать:
1. Написать текст
2. Создать Title (60-70 символов).
Тема не должна быть полностью одинакова с тайтлом (нужно немного изменить)
3. Description (130-160 символов) используем 1-2 ключа в непрямом вхождении.
Текст
Креативность приветствуется!
Вид текста: Информационная SEO-оптимизированная статья.
Раскрытие темы статьи: нужно дать качественный ответ пользователю на его запрос. Подробный ответ. Такой, какой вам самим хотелось бы получить.
ВАЖНО: Статья ни в коем случае не должна быть просто 1 в 1 рерайтом другой статьи – это должен быть усовершенствованный продукт. При написании статьи старайтесь использовать как минимум 2 источника для рерайта. А лучше 3-4.
Требования к содержанию:
Текст должен быть написан грамотно, легко читаться и быть интересным. Старайтесь не делать слишком длинных предложений. Не злоупотребляйте заумными фразами которые не используются носителями языка.
В статье должна быть только полезная для целевой аудитории информация, без «воды», без вводных словосочетаний.
Структура текста:
Главное ключевое (первое в списке) слово размещаем как можно ближе к началу статьи или начинаем с него, но обязательно в первом абзаце. Используем в прямом вхождении 1 раз!
Текст должен быть структурированным, в нем должны быть тематические подзаголовки (желательно не меньше 3-4). Если какой-то абзац можно как-то озаглавить, чтобы сделать людям понятнее, обязательно это сделайте. Помните о том, что спамить словами нежелательно (тему статьи один к одному, в заголовки абзацев вставлять нельзя).
Нельзя группировать ключевые слова в определенных частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту. Другими словами – не вставляйте ключевые слова все в 1 абзац, распределяйте их равномерно. Это очень важно!
Ключевые слова:
Частота 1 самого частотного слова (исключая предлоги) не более 3-4 раза на 1000 символов без пробелов
Если ключ не читабелен (не используется в прямом вхождении или относится к тематике для взрослых) - меняйте с наиболее минимальными изменениями, близкими по смыслу к этому ключу (при сдаче текста напишите что меняли)
Используем ключевики и их словоформы.
Уникальность: не меньше 95%
Оформление:
Ключевые слова и их словоформы выделить жирным шрифтом, чтобы я сразу их увидел. Ключевики нужно вставлять читаемо, чтобы они не бросались в глаза своей корявостью. Текст пишем для людей, а не для поисковых роботов. Старайтесь. Сдаем текст в формате word
Вычитка текста:
Пожалуйста, внимательно перечитывайте статью, перед тем как её сдать.
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