10 статей на Испанском

Нужен копирайтер свободно владеющий Испанским языком.

Тематика статей: Знакомства

Принимаются только тексты на ХОРОШЕМ Испанском.

Статьи на информационный сайт по тематике знакомства на испанском языке.

Сайт создан для перенаправления посетителей на другой наш сайт - это важно, не давайте рекламу сторонним ресурсам (соц сетям, сайтам найденным через поисковики...)

Темы и ключи выдам.

Что нужно сделать:

1. Написать текст

2. Создать Title (60-70 символов).

Тема не должна быть полностью одинакова с тайтлом (нужно немного изменить)

3. Description (130-160 символов) используем 1-2 ключа в непрямом вхождении.

Текст

Креативность приветствуется!

Вид текста: Информационная SEO-оптимизированная статья.

Раскрытие темы статьи: нужно дать качественный ответ пользователю на его запрос. Подробный ответ. Такой, какой вам самим хотелось бы получить.

ВАЖНО: Статья ни в коем случае не должна быть просто 1 в 1 рерайтом другой статьи – это должен быть усовершенствованный продукт. При написании статьи старайтесь использовать как минимум 2 источника для рерайта. А лучше 3-4.

Требования к содержанию:

Текст должен быть написан грамотно, легко читаться и быть интересным. Старайтесь не делать слишком длинных предложений. Не злоупотребляйте заумными фразами которые не используются носителями языка.

В статье должна быть только полезная для целевой аудитории информация, без «воды», без вводных словосочетаний.

Структура текста:

Главное ключевое (первое в списке) слово размещаем как можно ближе к началу статьи или начинаем с него, но обязательно в первом абзаце. Используем в прямом вхождении 1 раз!

Текст должен быть структурированным, в нем должны быть тематические подзаголовки (желательно не меньше 3-4). Если какой-то абзац можно как-то озаглавить, чтобы сделать людям понятнее, обязательно это сделайте. Помните о том, что спамить словами нежелательно (тему статьи один к одному, в заголовки абзацев вставлять нельзя).

Нельзя группировать ключевые слова в определенных частях текста, необходимо распределять ключевые слова по всему тексту. Другими словами – не вставляйте ключевые слова все в 1 абзац, распределяйте их равномерно. Это очень важно!

Ключевые слова:

Частота 1 самого частотного слова (исключая предлоги) не более 3-4 раза на 1000 символов без пробелов

Если ключ не читабелен (не используется в прямом вхождении или относится к тематике для взрослых) - меняйте с наиболее минимальными изменениями, близкими по смыслу к этому ключу (при сдаче текста напишите что меняли)

Используем ключевики и их словоформы.

Уникальность: не меньше 95%

Оформление:

Ключевые слова и их словоформы выделить жирным шрифтом, чтобы я сразу их увидел. Ключевики нужно вставлять читаемо, чтобы они не бросались в глаза своей корявостью. Текст пишем для людей, а не для поисковых роботов. Старайтесь. Сдаем текст в формате word

Вычитка текста:

Пожалуйста, внимательно перечитывайте статью, перед тем как её сдать.