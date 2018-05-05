Написать текст для видео

Необходимо написать текст для сюжета из блока новостей, отснятый материал есть,длительность ролика примерно 200 секунд, длительность голоса за кадром примерно 1/3 от обющего(не более), так же есть образец с синхронами под которые нужно набрать текст

ПС интересует долгосрочное сотрудничество