Написать статью

Статьи на самые различные темы. Оплата поэтапно за каждую выполненную статью - 1$. Рассматриваю совершенно разные кандидатуры на этот проект. Ищу и серьёзных авторов, и авторов, которые пишут юмористические рассказы.
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Нужен профессиональный журналист, для написания статьи. Подробности при общении. Цена обсуждается.
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