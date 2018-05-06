Написать статью про арест Дмитрия Докучаева - Павлом Врублевским

Про то что он организовал арест Дмитрия Докучаева за то что тот его продержал в СИЗО около года

Про то что так провернули все с Докучаевым что дело засекретили и заткнули ему рот.

Как-то грамотно написать чтобы он в суд не подал.

Нужна мощная статья которая бьет по мозгам. "Бомба".

оплата 200р за 1000 ЗБП

нужно около 3000 ЗБП можно чуть больше