wayrma

Сергей wayrma

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Игровые сайты

http://flash.com.ua/ - Бесплатные флеш игры онлайн.

  • Новый дизайн для игрового сайта sgames.org

    $500

    Хочу заказать хороший дизайн для многоязычного сайта флеш игр http://ru.sgames.org/ Из того что нравится: 1) тут нравится расположение рекламных блоков http://igrytut.ru/igri/hockey.html они логически отделены и акцентируют на себя внимание. 2) тут нравится шапка, верхнее меню - они удобные http://www.newgrounds.com/portal/view/603640 3) ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слить сайт, сделать копию.

    $500

    Есть сайт games1.com Задача слить базу игр и запустить его копию. Слить нужно с максимальным наполнением: категории, теги, тексты и т.п. Движок под сайт есть - дам пример базы, которую нужно под сайт. Вторая задача автоматически перевести базу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка функционала развлекательного сайта

    Для доработки функционала развлекательного сайта нужен программист на ASP.net Оплата сдельная, по факту выполнения этапов доработки. При успешной работе – договоримся о постоянном улучшении сайта. Желательно опыт работы. Присылайте контакты и портфолио.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад