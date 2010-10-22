Хочу заказать хороший дизайн для многоязычного сайта флеш игр http://ru.sgames.org/ Из того что нравится: 1) тут нравится расположение рекламных блоков http://igrytut.ru/igri/hockey.html они логически отделены и акцентируют на себя внимание. 2) тут нравится шапка, верхнее меню - они удобные http://www.newgrounds.com/portal/view/603640 3) ...
Игровые сайты
http://flash.com.ua/ - Бесплатные флеш игры онлайн.
- $500Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть сайт games1.com Задача слить базу игр и запустить его копию. Слить нужно с максимальным наполнением: категории, теги, тексты и т.п. Движок под сайт есть - дам пример базы, которую нужно под сайт. Вторая задача автоматически перевести базу ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Для доработки функционала развлекательного сайта нужен программист на ASP.net Оплата сдельная, по факту выполнения этапов доработки. При успешной работе – договоримся о постоянном улучшении сайта. Желательно опыт работы. Присылайте контакты и портфолио.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать сайт онлайн радио Пример: best-radio.com.ua От вас: строки и обязательно контакты. Оплата Только по факту, предоплаты не будет.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад