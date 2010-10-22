Хочу заказать хороший дизайн для многоязычного сайта флеш игр http://ru.sgames.org/ Из того что нравится: 1) тут нравится расположение рекламных блоков http://igrytut.ru/igri/hockey.html они логически отделены и акцентируют на себя внимание. 2) тут нравится шапка, верхнее меню - они удобные http://www.newgrounds.com/portal/view/603640 3) ...