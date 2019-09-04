webcountry

Нужно чисто на js создать pop окно в кторой надо показать на странице товара фотку 1. фотку большую 2. мини фотки если есть 3. цену товара и кнопку купить ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно проверить имеющуюся разметку на сайте и добавить новую с разделением товара и статей от вас чисто консультация что где когда примерную цену! юрл сайта ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужно настроить youtube канал 1. юрл https://www.youtube.com/user/нужное имя 2. фоновое изображение ок но с правой стороны вставить ссылки на соцсетиСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужно проверить имеющуюся разметку на сайте и добавить новую с разделением товара и статей от вас чисто консультация что где когда юрл сайта в личном сообщении!Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужно сверстать на html и css выпадающую кнопку с телефоном и ссылками для соцситей пример как на скрине надо чтобы когда она не нажата чередовался то значке телефона то ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно добавить анимацию в меню сайта в div которое закрепляется вверху сейчас с помощью определения прокрутки меню присваивается класс основной див menu и добавляемый menutop ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам нужен спец который будет давать еженедельные задачи по определенному сайту, проще сказать будет говорить что делать голосовые и письменные рекомендации. оплата по договоренности раз в неделю.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад