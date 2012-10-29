Web-Проекты. Полный комплекс - Идея. Создание. Продвижение. Сопровождение.

Как работаю:

C ПОСРЕДНИКАМИ И СТУДИЯМИ НЕ РАБОТАЮ! В работе используются фото с платного фото стока. Работаю только в лицензионных программах и ОС. При создании сайтов и магазинов, я не рисую лишние страницы дизайна, это уменьшает себестоимость.

Передаю все исходники, шрифты, материалы проекта и не использую их повторно . Умею хранить конфиденциальную информацию и прочие секреты. Многие заказчики крупных проектов просят не размешать их в портфолио и я уважаю их права. Я не храню копии сайтов и магазинов! Они мне не нужны для других заказчиков. Для своих заказчиков я оставляю неограниченное право обращаться ко мне с вопросами (бесплатно) и доработками (на платной основе).

Порядок работ:

Предварительная заявка к проекту --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Выбор на проект --- Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники --- Отзыв