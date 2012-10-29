Имеется сайт реализованный на бесплатном шаблоне http://demo.bowthemes.com/bt-arise/ Главная страница шаблона уже сверстана. Требуется переверстать внутренние страницы шаблона по макету PSD
Как работаю:
C ПОСРЕДНИКАМИ И СТУДИЯМИ НЕ РАБОТАЮ! В работе используются фото с платного фото стока. Работаю только в лицензионных программах и ОС. При создании сайтов и магазинов, я не рисую лишние страницы дизайна, это уменьшает себестоимость.
Передаю все исходники, шрифты, материалы проекта и не использую их повторно. Умею хранить конфиденциальную информацию и прочие секреты. Многие заказчики крупных проектов просят не размешать их в портфолио и я уважаю их права. Я не храню копии сайтов и магазинов! Они мне не нужны для других заказчиков. Для своих заказчиков я оставляю неограниченное право обращаться ко мне с вопросами (бесплатно) и доработками (на платной основе).
Порядок работ:
Предварительная заявка к проекту --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Выбор на проект --- Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники --- Отзыв
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт реализованный на бесплатном шаблоне http://demo.bowthemes.com/bt-arise/ Требуется переверстать данный шаблон согласно нашего макета PSDВеб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад