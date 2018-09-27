webshark17

Сергей webshark17

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Необходим копирайт для буклета автотематики
Отличный заказчик и прекрасный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Анатолий выполнил заказ в точности по ТЗ и в сроки. Рекомендую данного копирайтера к сотрудничеству
Ответный отзыв
filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$96
10 баллов
7 лет назад
Нужен копирайтер для авто блога
Интересная работа и быстрая оплата. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.
Анатолий качественно и в сроки выполнил копирайт в точности по моему ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
65 отзывов(-1)
$70
10 баллов
7 лет назад
Нужны правки сайта (back end)
LaravelMySQL
Сергей замечательный заказчик, предоставил хорошо созданное ТЗ. Всегда на связи, уточняющие вопросы решались без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Олег выполнил необходимые доработки в точности по моему ТЗ и в установленные сроки. Всегда находился на связи и вносил все необходимые поправки по моим замечаниям. Могу рекомендовать данного разработчика, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв