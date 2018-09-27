webshark17

Разовая работа, писать в ЛС
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1y26Xrs9eojEtv8B0bt4EI0y4-OueEswM11rfY4zLGyQ/editКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт https://turbomicron.com/ работает на CMS Wordpress. Был выполнен аудит сайта: https://docs.google.com/document/d/1ll3zIM5WQhsm-6Gl4dhx29g3tdfyBbjGVdhAmWYp4ks/edit на котором видна оптимизация каждой из страниц. Недавно были сделаны правки фрилансером, которые ухудшили оптимизацию на мобильных версиях и скорость загрузки: http://prntscr.com/l4e0zj Помимо этого, на сайте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для компании https://turbomicron.com/, занимающейся ремонтом и продажей турбин для легковых и грузовых автомобилей, а также сельхоз/спец техники и катеров, необходимо писать продающие посты для соц. сетей. Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1onzs7UfPKarXgQ9OdJMcCQTZXgjIL5Hrs9OxAsm-4DA/edit Важно! Нужен человек ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Осталась Back End разработка по следующим пунктам: 1. Разработать админку. 2. Создать базу данных (MySQL). 3. Сделать рабочей форму для заказа/связи (по покупке в один клик). Пожелания по фреймворку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен веб-дизайнер на удаленную работу для работы над сайтом https://turbomicron.com/ Из планируемых задач - обновление визуального контента сайта, работа с банерами для соц. сетей и т.д. Всех заинтересованных прошу оставить свои контакты (телеграм, скайп) ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер для авто-блога, умеющий писать информационно-коммерческие тексты для данного блога: https://turbomicron.com/vse-o-turbinah/ необходимо переписать 19 статей по следующему ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1y_UhKQM7bNOv4FJcbhIXerQrZB0ftf5_OvfykWwTn4A/edit#heading=h.sn4t09vjjmoi Возможно длительное сотрудничествоКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется копирайтер, имеющий опыт написания коммерческих (продающих) текстов, имеющий опыт в авто тематике. Сайт https://turbomicron.com/ специализируется на ремонте/замене турбин для автомобилей (легковые и грузовые). На сайте имеется категория: https://turbomicron.com/katalog-turbin/ , в которой содержится 53 статьи. Для каждой ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Данный сайт: https://turbomicron.com/ работает на wordpress. В верстке присутствуют баги, нужен ряд доработок. Список доработок: https://docs.google.com/document/d/1CkGOv6hfxHRFK96AyMh8ThWb3-Pjzl7cbFw6ojhG-pw/editHTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад