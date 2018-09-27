webshark17

Сайт https://turbomicron.com/ работает на CMS Wordpress. Был выполнен аудит сайта: https://docs.google.com/document/d/1ll3zIM5WQhsm-6Gl4dhx29g3tdfyBbjGVdhAmWYp4ks/edit на котором видна оптимизация каждой из страниц. Недавно были сделаны правки фрилансером, которые ухудшили оптимизацию на мобильных версиях и скорость загрузки: http://prntscr.com/l4e0zj Помимо этого, на сайте ...