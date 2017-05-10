Задача состоит в размещении тематической ссылки на сайт на одном из форумов из предоставленного списка. Нужно иметь аккаунт с минимум 10 сообщениями, выбрать подходящий форум и написать релевантное сообщение. Ссылка должна быть органично вписана в текст и оставаться на форуме минимум 7 дней для успешного выполнения задания.
- $1Редактирование и Корректура4 заявкиОткрыт20 дней назад
Необходимо разработать скрипт голосовалки для MODX, который будет включать два дополнительных поля: заголовок и варианты ответов. Данные должны сохраняться в базе данных при создании ресурса и выводиться на фронте. При выборе варианта ответа необходимо обновлять данные в БД. Подробное ТЗ доступно по ссылке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача: Описать услугу ремонта ТВ, к примеру, Xiaomi. На странице будет несколько блоков определенного формата (объем, структура), для которых надо будет написать текст. Знания: Вы должны, обязаны знать эту кухню, понимать разницу ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Разыскивается человек, который умеет писать классные тексты по автомобильной тематике. Нужно около ста текстов и, возможно, будут выбраны несколько людей. Требования: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайту IT тематики требуется наполнение.Процесс: Ссылки берете из таблиц googleОбрабатываете HTML согласно всем нормам (заголовки, абзацы, списки, таблицы, код, картинки и пр.)Копируете и добавляете картинки в нужные папки, если таковые имеютсяКакие поля заполнять:ЗаголовокАннотация/Вступительная частьКонтент/Содержание статьиОдна ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад