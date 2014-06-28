wikiitlab

Ян Марков wikiitlab

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Системное администрирование

Знание всей линейки MS Windows (как серверных‚ так и клиентских ОС)‚ знание офисных и графических пакетов‚ умение настраивать сети как c AD так и в рабочей группе‚ Exhange 2010‚ 2013‚ Linux‚ 1C‚ продукты ADOBE‚ DHCP‚ VPN‚ WSUS‚ TERMINAL SERVICES‚ DIRECT ACCES‚ PHP‚ HTML и многое другое.

PHPHTMLLinux
Отзывы заказчиков
Arkasha18
Аркадий 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Задача для специалиста по видеонаблюдению
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!