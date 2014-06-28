Системное администрирование

Знание всей линейки MS Windows (как серверных‚ так и клиентских ОС)‚ знание офисных и графических пакетов‚ умение настраивать сети как c AD так и в рабочей группе‚ Exhange 2010‚ 2013‚ Linux‚ 1C‚ продукты ADOBE‚ DHCP‚ VPN‚ WSUS‚ TERMINAL SERVICES‚ DIRECT ACCES‚ PHP‚ HTML и многое другое.