wintermute2

Елена wintermute2

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иллюстрации для слайдера на сайт интернет-магазина

    Для интернет-магазина игрушек необходимо сделать 4 иллюстрации для слайдера на главной странице + добавить к ним подпись.  Изображение: фон + фигурки животных, строений и пр, которые продаются в магазине.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа для интернет магазина

    Требуется разработать логотип для интернет магазина игрушек (реалистичные фигурки животных). Плюс, шаблон для визитки с использованием этого логотипа, а также шаблон для брендированой упаковки (скотч, наклейки для коробочек).  Шаблон сайта (с цветовой гаммой) и название предоставлю.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка интернет-магазина Opencart

    Необходимо внести изменения и доработать интернет-магазин https://www.horses.com.ua/ а именно: 1. Акции: показывались только товары, которые есть в наличии.  2. Кнопка в наличии - зелёного цвета, нет в наличии - поменять на красный цвет.  3. Названия страниц отредактировать в соответствии с ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обновление и доработка Интернет-магазина

    HORSES.COM.UA необходимо: 1. Обновить версию движка (если есть необходимость). 2. Оптимизировать сайт под требования google page speed 3. Настроить гугл-шопинг, чтобы в поиске гугл отображались товары с описанием и ценой в наличии.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Этикетки для домашнего вина и консервации

    $50

    Хочу сделать дедушке и бабушке подарок к юбилею - наклейки для бутылок с домашним вином и консервацией. Нужно разработать два варианта каждой из наклеек: один макет по моей идее и один оригинальный, по идее дизайнера. ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад