wintermute2

Для интернет-магазина игрушек необходимо сделать 4 иллюстрации для слайдера на главной странице + добавить к ним подпись. Изображение: фон + фигурки животных, строений и пр, которые продаются в магазине.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать логотип для интернет магазина игрушек (реалистичные фигурки животных). Плюс, шаблон для визитки с использованием этого логотипа, а также шаблон для брендированой упаковки (скотч, наклейки для коробочек). Шаблон сайта (с цветовой гаммой) и название предоставлю.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести изменения и доработать интернет-магазин https://www.horses.com.ua/ а именно: 1. Акции: показывались только товары, которые есть в наличии. 2. Кнопка в наличии - зелёного цвета, нет в наличии - поменять на красный цвет. 3. Названия страниц отредактировать в соответствии с ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
HORSES.COM.UA необходимо: 1. Обновить версию движка (если есть необходимость). 2. Оптимизировать сайт под требования google page speed 3. Настроить гугл-шопинг, чтобы в поиске гугл отображались товары с описанием и ценой в наличии.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Нужно создать несложный сайт-визитку Детали во вложении логотип не нужен Первый этап: макет первой страницыДизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Хочу сделать дедушке и бабушке подарок к юбилею - наклейки для бутылок с домашним вином и консервацией. Нужно разработать два варианта каждой из наклеек: один макет по моей идее и один оригинальный, по идее дизайнера. ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад