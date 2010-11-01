wintermute2

Необходимо внести изменения и доработать интернет-магазин https://www.horses.com.ua/ а именно: 1. Акции: показывались только товары, которые есть в наличии. 2. Кнопка в наличии - зелёного цвета, нет в наличии - поменять на красный цвет. 3. Названия страниц отредактировать в соответствии с ...