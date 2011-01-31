Есть сайт на Joomla 1.5, был установлен Ajax переводчик который стал конфликтовать с другими модулями. После его удаления перестали работать модули с подключением JQuery. Новые модули устанавливаются но не работают, даже использующие Моотулз. Необходимо "почистить" Joomla от ...