Требуется сделать шаблон для joomla 2.5 из psd формата.
Небольшой сайт по продажи информационных материалов. Чертежи и дипломы.
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно установить мод всплывающего окна при новом ЛС. Вот этот http://www.phpbbguru.net/community/topic23122.html С установкой по умолчанию для всех пользователей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5, был установлен Ajax переводчик который стал конфликтовать с другими модулями. После его удаления перестали работать модули с подключением JQuery. Новые модули устанавливаются но не работают, даже использующие Моотулз. Необходимо "почистить" Joomla от ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется поправить последствия неудачной установки мода "Спасибо за сообщения" и установить корректно работающий мод.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Есть сайт на Joomla-1.5, CB-1.2, fireboard 1.0.4. Нужно перекинуть форум на phpBB3. Дальнейшую регистрацию сделать на форуме. Без мостов. Т.е. отсоединить форум от сайта. CB-1.2, fireboard 1.0.4. я потом удалю с сайта. Есть конвертеры fireboard - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад