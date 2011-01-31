woodyk

Сергей woodyk

 
50 летРоссия/Петрозаводск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Свой проект

Небольшой сайт по продажи информационных материалов. Чертежи и дипломы.

Отзывы фрилансеров
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Установка мода для PHPBB3
Сотрудничеством полностью доволен. Сергей объяснил суть работы и своевременно произвёл оплату. Рекомендую.
Все сделано быстро и четко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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