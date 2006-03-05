Нужен спец по opencart. Есть сайт (www.gandhari.ru) на допотопной shopCMS. Необходимо осуществить перенос на osCtore. Что уже сделано (new.gandhari.ru): куплен и установлен шаблон Moneymaker. Созданы категории, подкатегории товаров. Необходимо придать оригинальности шаблону, не внося изменений ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Боты делают заказы (см. скрин). Надоело отменять их. Избавьте от этой гадости! UPDATE! Спам сыпится с формы быстрого заказа. Капчи на ней нет, хотя в настройках она включена. ЗАДАЧА: ВКЛЮЧИТЬ КАПЧУ ДЛЯ ЗАКАЗА В 1 КЛИК.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо подобрать для сайта максимальное количество ключевых слов для дальнейшей закупки ссылок. То есть составить семантическое ядро. Сайт: радиации-нет.рф. Область деятельности: измерение радиации в квартирах, автомобилях, частных домах и т.д. Не продажа дозиметров. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Техническое задание прилагается. Не пугайтесь тематики - сама задача по написанию скрипта вполне тривиальна, на мой взгляд. Цена договорная, но сразу хочу предупредить, что большим бюджетом не обладаю. Расчет - по факту выполненной работы. Сроки не горят.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен скрипт, который бы максимально облегчил работу веб-мастера по обмену ссылками и их мониторинга. ТЗ в приложении. Назовите требуемый бюджет и сроки.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Собственно, сабж в теме. Сайт www.teplocentr.ru. Нужно поднять пресловутый тИЦ. Сейчас 190, нужно не меньше 600. За месяц. Скрипт уже стоит (Связка 1.8), ссылка на главной внизу (каталог ссылок), по желанию, можно поставить Ваш. База ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад