wowka

Владимир wowka

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист по радиационной гигиене

  • Перенести сайт на ocStore

    Нужен спец по opencart. Есть сайт (www.gandhari.ru) на допотопной shopCMS. Необходимо осуществить перенос на osCtore. Что уже сделано (new.gandhari.ru): куплен и установлен шаблон Moneymaker. Созданы категории, подкатегории товаров. Необходимо придать оригинальности шаблону, не внося изменений ...

    OpenCartCSS
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Избавить от спама_SHOPCMS

    $15

    Боты делают заказы (см. скрин). Надоело отменять их. Избавьте от этой гадости! UPDATE! Спам сыпится с формы быстрого заказа. Капчи на ней нет, хотя в настройках она включена. ЗАДАЧА: ВКЛЮЧИТЬ КАПЧУ ДЛЯ ЗАКАЗА В 1 КЛИК.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подобрать ключевые слова (НЧ и СЧ)

    Доброго времени суток! Необходимо подобрать для сайта максимальное количество ключевых слов для дальнейшей закупки ссылок. То есть составить семантическое ядро. Сайт: радиации-нет.рф. Область деятельности: измерение радиации в квартирах, автомобилях, частных домах и т.д. Не продажа дозиметров. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание скрипта-калькулятора

    Техническое задание прилагается. Не пугайтесь тематики - сама задача по написанию скрипта вполне тривиальна, на мой взгляд. Цена договорная, но сразу хочу предупредить, что большим бюджетом не обладаю. Расчет - по факту выполненной работы. Сроки не горят.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт каталога ссылок.

    $250

    Здравствуйте! Нужен скрипт, который бы максимально облегчил работу веб-мастера по обмену ссылками и их мониторинга. ТЗ в приложении. Назовите требуемый бюджет и сроки.

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Наладить качественный обмен ссылками.

    $100

    Собственно, сабж в теме. Сайт www.teplocentr.ru. Нужно поднять пресловутый тИЦ. Сейчас 190, нужно не меньше 600. За месяц. Скрипт уже стоит (Связка 1.8), ссылка на главной внизу (каталог ссылок), по желанию, можно поставить Ваш. База ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
sergeevmikhail
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Подобрать ключевые слова (НЧ и СЧ)
Адекватный заказчик, никаких претензий, рекомендую.
Все ок. Семантическое ядро составил. Буду и дальше сотрудничать.
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MrFretello
Евгений 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Написание скрипта-калькулятора
Заказчик адекватный. Предоставляет подробное и понятное ТЗ. Оплата произведена сразу после предоставления результатов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ставлю высшую оценку, так как все сделано, действительно, на высшем уровне. Калькулятор работает так, как должен. Ожидания полностью оправдались. Спасибо за работу!
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