Собственно, сабж в теме. Сайт www.teplocentr.ru. Нужно поднять пресловутый тИЦ. Сейчас 190, нужно не меньше 600. За месяц. Скрипт уже стоит (Связка 1.8), ссылка на главной внизу (каталог ссылок), по желанию, можно поставить Ваш. База ...