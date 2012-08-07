xaxal18

Василий xaxal18

 
36 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Набрать подписчиков в группу ВК

    $250

    Нужно набрать 5000 человек целевой аудитории "живых" людей из г. Донецка. Тематика чай и чайные принадлежности. Напишите сколько будет стоить такая услуга + предполагаемый рекламный бюджет и сроки!

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт под ключ (продажа земельных участков)

    $400

    Дизайн первой стр разработан. Во вложенном файле Нужно предложить дизайн 2 стр (каждого поселка) А также реализацию (программирование всего сайта) с базой данных. Название сайта\доменное имя. www.zemlyapoddom.ru ЗЕМЛЯ ПОД ДОМ Сайт является площадкой по продаже ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать функционал движка Оpencart

    $300

    Есть движок opencart, необходимо взять стабильную русскую сборку opencart и реализовать на ее основе следующее: (при необходимости могу предоставить ее сам) Демо opencart http://maxystore.maxzon.ru/ Если кратко, то необходимо привести все к виду типа этого http://tonometr5.ru/, но ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад