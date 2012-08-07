Есть движок opencart, необходимо взять стабильную русскую сборку opencart и реализовать на ее основе следующее: (при необходимости могу предоставить ее сам) Демо opencart http://maxystore.maxzon.ru/ Если кратко, то необходимо привести все к виду типа этого http://tonometr5.ru/, но ...