Нужно набрать 5000 человек целевой аудитории "живых" людей из г. Донецка. Тематика чай и чайные принадлежности. Напишите сколько будет стоить такая услуга + предполагаемый рекламный бюджет и сроки!
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Есть движок opencart, необходимо взять стабильную русскую сборку opencart и реализовать на ее основе следующее: (при необходимости могу предоставить ее сам) Демо opencart http://maxystore.maxzon.ru/ Если кратко, то необходимо привести все к виду типа этого http://tonometr5.ru/, но ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад